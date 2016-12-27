Haber: Esra ÖZTÜRK

Beşiktaş Kulübü’ne para cezası ya da tribün kapatma cezası gelmesi beklenirken alınan karar şu şekilde açıklandı: “Hukuk Müşavirliği'nce 23.12.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”