Haber: Esra ÖZTÜRK
Beşiktaş Kulübü’ne para cezası ya da tribün kapatma cezası gelmesi beklenirken alınan karar şu şekilde açıklandı: “Hukuk Müşavirliği'nce 23.12.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
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