Beşiktaş’a gidecek mi? Menajeri açıkladı!

Haber: Volkan Yılmaz

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın TFF 1.Lig ekibi Boluspor’da forma giyen Panamalı file bekçisi Orlondo Mosquera için harekete geçtiği belirtildi. Beşiktaş, Orlando Mosquera’yı transfer edecek mi? İşte cevabı…

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Mosquera’nın menajeri Tekin Birinci, “Mosquera için şu anda Beşiktaş’tan bize gelen teklif olmadı. Mosquera’nın yurt içinden ve yurt dışından takip edildiğini biliyoruz. Mosquera’nın şu anda Boluspor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi var fakat Boluspor isterse oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatabilecek.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’dan teklif var!

Mosquera’nın haberleri basından takip ettiğini ifade eden Birinci, “Mosquera, Beşiktaş’la ilgili transfer haberlerini basından takip ediyor. Mosquera için Azerbaycan’dan güçlü bir takım beni aradı ve durumunu sordu. Ben de şu aşamada futbol konuşulacak bir ortamın olmadığını söyledim.” dedi.

Mosquera’nın Boluspor’a transfer süreci

Mosquera’nın Boluspor’a transfer sürecinden bahseden Tekin Birinci, “Mosquera’yı son anda Boluspor’a getirdik. Uçak biletlerini bile biz kendimiz aldık. Mosquera, Panama’da yılın futbolcusu seçilmişti. Ben maçlarını izledikten sonra oyuncuya inandım ve Boluspor’a getirdik.” diye konuştu.

10 maçta 11 gol yedi!

Boluspor’a Ocak ayında Panama Ligi takımı Tauro FC’dan transfer olan 25 yaşındaki Panamalı file bekçisi Bolu ekibinde görev aldığı 10 maçta kalesinde 11 gol gördü.