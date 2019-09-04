Beşiktaş’ın Gerede tesisi açıldı   

Haber: Birol Ertunç

Beşiktaş Kulübü Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan ve siyah-beyazlı kulübün yenilediği, 80 oda, 165 yatak kapasiteli otel ile 1 antrenman sahasının yer aldığı tesisin açılışı yapıldı. Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Serkan Yazıcıoğlu, Hakan Özköse, Hüseyin Mican, teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcı antrenör Gökhan Keskin ve davetliler katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, tesisleşme konusunda sivil toplum örgütlerine büyük görev düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Tesis, spor camiamıza, gençlerimize, yarınlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışan, emek veren herkese de şükranlarımı ifade ediyorum. Ülke olarak son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlarıyla pek çok alanda açılımlar gerçekleştirdik, devrim niteliğinde birçok başarıya imza attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önem, kendisinin spordan gelen bir lider olması büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Stadyumlarımızla, salonlarımızla, açık ve kapalı kortlarımızla ülkemiz tesis açısından dört dörtlük bir envantere sahip. Bundan sonraki süreçte de tesislerimizi insanlarımızla daha çok doldurarak, spor yapan toplum olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle süreci sporda başarıyla taçlandırarak götüreceğiz. Gerek kulüplerimize, gerek federasyonlarımıza, gerekse en önemli iş ortağımız yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Gerede bu manada şanslı bir ilçe. Mustafa (Allar) başkanımızın gayretine ve çalışkanlığına hayranız. Kazandırdığımız tesisler, Gerede’yi spor turizminde önemli bir destinasyon yapacak. Buna yürekten inanıyorum.” Spor turizmine önem verdiklerini aktaran Kasapoğlu, “Spor turizmi çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Spor turizmini 11. Kalkınma Planı’na dahil ettik. Bu bölge çok ciddi zenginliklere sahip. Yerel yönetimlerimizle, federasyonlarımızla, spor kulüplerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vereceğiz ve bakanlık olarak tüm imkanlarımızı sarf edeceğiz. Hem buradan yıldız sporcular çıkaracağız hem de dünyanın yıldızlarını ülkemizde misafir edeceğiz. Hem konukseverliğimizle hem de kaliteli tesislerimizle hizmet edeceğiz. Ülkemizin yarınları adına katma değer üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.