Beşiktaşlılar Tavlada Kapıştı

Haber: Birol Ertunç
Bolu Beşiktaş Taraftarları 1.Tavla Turnuvası 19-20 Haziran tarihlerinde Bolu Beşiktaşlılar Derneği’nde organize edildi. Turnuvada dereceye girenlere plaket ve özel madalya verildi. Oldukça keyifli geçen turnuvada yer alanlara komite tarafından teşekkür edilirken dereceler ise şu şekilde oluştu:
Tavla Turnuvası Eşleşmeler 1.Tur
Bilal Bayram -Nihan Hanım
Hüseyin Sarıkaya -Turgay Aytekin
Eşref Kunter -Banu Çiftçi
Özgür Eker -Faruk Çidem
Gökhal Öcal-Ertuğrul Karanata
Serkan Yücebaş-Bahri Melekoğlu
2.Tur - Çeyrek Final
Nihan Hanım -Turgay Aytekin
Eşref Kunter -Faruk Çidem
Bahri Melekoğlu -Gökhan Öcal
3.Tur - Yarı Final
Faruk Çidem -Nihan Hanım
Gökhan Öcal -Bahri Melekoğlu
4.Tur - Final
Faruk Çidem -Gökhan Öcal
Birinci Faruk Çidem
İkinci Gökhan Öcal
Turnuva Yancısı Metehan Çiftçi