Beşiktaşlılar Tavlada Kapıştı

Haber: Birol Ertunç

Bolu Beşiktaş Taraftarları 1.Tavla Turnuvası 19-20 Haziran tarihlerinde Bolu Beşiktaşlılar Derneği’nde organize edildi. Turnuvada dereceye girenlere plaket ve özel madalya verildi. Oldukça keyifli geçen turnuvada yer alanlara komite tarafından teşekkür edilirken dereceler ise şu şekilde oluştu:

Tavla Turnuvası Eşleşmeler 1.Tur

Bilal Bayram -Nihan Hanım

Hüseyin Sarıkaya -Turgay Aytekin

Eşref Kunter -Banu Çiftçi

Özgür Eker -Faruk Çidem

Gökhal Öcal-Ertuğrul Karanata

Serkan Yücebaş-Bahri Melekoğlu

2.Tur - Çeyrek Final

Nihan Hanım -Turgay Aytekin

Eşref Kunter -Faruk Çidem

Bahri Melekoğlu -Gökhan Öcal

3.Tur - Yarı Final

Faruk Çidem -Nihan Hanım

Gökhan Öcal -Bahri Melekoğlu

4.Tur - Final

Faruk Çidem -Gökhan Öcal

Birinci Faruk Çidem

İkinci Gökhan Öcal

Turnuva Yancısı Metehan Çiftçi