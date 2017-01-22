Haber: Esra ÖZTÜRK

Derneği tadilatı bitme aşamasında olan yeni binasında yapılan kongrede yeni yönetim göreve geldi. Çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşmasının ardından denetim ve faaliyet raporu okundu ve ibra edildi. Yapılacak faaliyetlerin de konuşulduğu kongrede dernek binasının alt katının birkaç gün içinde faaliyet göstereceği belirtilirken, üst kat ve bahçe işlemlerinin ise önümüzdeki aylarda tamamlanarak resmi açılışın da yapılacağı ifade edildi. Kongre sonrasında dernek yönetim kurulu üyesi sayısı 5’ten 7’ye çıkarıldı. Barış Güzeltürk’ün Basın Sorumluluğuna getirildiği kongrede ayrıca A ve B Tipi üyelik sistemi de kabul edildi. İşte Bolu Beşiktaşlılar Derneği’nin yeni yönetim kurulu listesi:

Yönetim Kurulu

Başkan: Aziz Özçağlar

Başkan Vekili ve Sayman: Hüseyin Kayalıoğlu

Genel Sekreter: Zafer Güreşir

Üye: Ahmet Yoltaş

Üye: Selçuk Taşkın

Üye: Mehmet Celalettin Tümer

Üye: Mustafa İşcan

Denetim Kurulu

Atilla Çelikpençe

Levent Özkan

Rahmi Tamer Özçelik