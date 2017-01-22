Haber: Esra ÖZTÜRK
Derneği tadilatı bitme aşamasında olan yeni binasında yapılan kongrede yeni yönetim göreve geldi. Çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşmasının ardından denetim ve faaliyet raporu okundu ve ibra edildi. Yapılacak faaliyetlerin de konuşulduğu kongrede dernek binasının alt katının birkaç gün içinde faaliyet göstereceği belirtilirken, üst kat ve bahçe işlemlerinin ise önümüzdeki aylarda tamamlanarak resmi açılışın da yapılacağı ifade edildi. Kongre sonrasında dernek yönetim kurulu üyesi sayısı 5’ten 7’ye çıkarıldı. Barış Güzeltürk’ün Basın Sorumluluğuna getirildiği kongrede ayrıca A ve B Tipi üyelik sistemi de kabul edildi. İşte Bolu Beşiktaşlılar Derneği’nin yeni yönetim kurulu listesi:
Yönetim Kurulu
Başkan: Aziz Özçağlar
Başkan Vekili ve Sayman: Hüseyin Kayalıoğlu
Genel Sekreter: Zafer Güreşir
Üye: Ahmet Yoltaş
Üye: Selçuk Taşkın
Üye: Mehmet Celalettin Tümer
Üye: Mustafa İşcan
Denetim Kurulu
Atilla Çelikpençe
Levent Özkan
Rahmi Tamer Özçelik
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