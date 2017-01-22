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22 Ocak 2017 Pazar
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    • Beşiktaşlılar yeni yönetimini seçti

    Yaklaşık 17 yıl sonra dernek binasını açmaya hazırlanan Bolu Beşiktaşlılar Derneği haftasonunda 2 yıllığına görev yapacak olan yeni yönetimini seçti.

    22 Ocak 2017 Pazar 15:45
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    Beşiktaşlılar yeni yönetimini seçti

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Derneği tadilatı bitme aşamasında olan yeni binasında yapılan kongrede yeni yönetim göreve geldi. Çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşmasının ardından denetim ve faaliyet raporu okundu ve ibra edildi. Yapılacak faaliyetlerin de konuşulduğu kongrede dernek binasının alt katının birkaç gün içinde faaliyet göstereceği belirtilirken, üst kat ve bahçe işlemlerinin ise önümüzdeki aylarda tamamlanarak resmi açılışın da yapılacağı ifade edildi. Kongre sonrasında dernek yönetim kurulu üyesi sayısı 5’ten 7’ye çıkarıldı. Barış Güzeltürk’ün Basın Sorumluluğuna getirildiği kongrede ayrıca A ve B Tipi üyelik sistemi de kabul edildi. İşte Bolu Beşiktaşlılar Derneği’nin yeni yönetim kurulu listesi:

    Yönetim Kurulu

    Başkan: Aziz Özçağlar

    Başkan Vekili ve Sayman: Hüseyin Kayalıoğlu

    Genel Sekreter: Zafer Güreşir

    Üye: Ahmet Yoltaş

    Üye: Selçuk Taşkın

    Üye: Mehmet Celalettin Tümer

    Üye: Mustafa İşcan

     

    Denetim Kurulu

    Atilla Çelikpençe

    Levent Özkan

    Rahmi Tamer Özçelik

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, 17, Yıl, Dernek, Binasını

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