Beşiktaşlılar Yönetimini Seçti

Haber: Esra Öztürk

Yapılan kongrede üyelik işlemleri, üye aidatları ve yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili kararlar alındı. Toplantı sonrası başkanlık görevi yeniden Aziz Özçağlar’a verildi. Bolu Beşiktaşlılar Derneği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Başkanı: Aziz Özçağlar (Kulüp İlişkileri ve Protokol)

Başkan Vekili: Hüseyin Kayalıoğlu (Kulüp İlişkileri ve Protokol)

Genel Sekreter: Ahmet Yoltaş (Kulüp İlişkileri ve Protokol)

Sayman: Selçuk Taşkın (Mali İşler)

Üye: Hasan Güneş (Mali İşler)

Üye: Mustafa İşcan (Sosyal Etkinlikler ve Taraftar İlişkileri)

Üye: Suat Taşkın (Sosyal Etkinlikler ve Taraftar İlişkileri)

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