Haber: Esra Öztürk

Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde yapılan kan bağışınaBolu Beşiktaşlılar Derneği yönetimini ve Lise BJK Grubu’da yer aldı. . Beşiktaş Kongre Üyesi ve Bolu Beşiktaşlılar Dernek Yönetim Üyesi Mustafa İşcan ve Ahmet Yoltaş’ın da hazır bulunduğu kampanyada İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Personel Destek Hizmetleri Başkanı Salih Ayan, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum Ünitesi Başhekim Yardımcısı Emre Çapkınoğlu da yer aldı. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İşcan kan verdikten sonra yaptığı açıklamada, “Hayat vermenin rengi olmaz. Beşiktaşlı olan, olmayan kampanyamıza destek veren Bolu halkına, bize desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnsani ve vicdani kampanyalarımıza bundan sonra daha sık ağırlık vereceğiz. Tüm Bolu halkını renk ayırt etmeksizin diğer kampanyalarımıza da davet ediyoruz. Katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü, Muhammed Emin Demirkol’a, ESKOP Başkanı Ahmet Yoltaş’a, Personel Destek Hizmetleri Başkanı Salih Ayan’a, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum Ünitesi Başhekim Yardımcısı Emre Çapkınoğlu’na ve Lise Bolu BJK Grubu’na ve hastane personeli arkadaşlarımıza Bolu Beşiktaşlılar Derneği yönetimi adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde katılımın olması halinde bir Vodafone Park Şeref Turu Gezisi düzenleyeceğiz. Futbolcuların soyunma odaları, kafeteryalar ve stadyumdaki özel yerleri taraftarlarımıza görme şansı sağlayacağız. Ayrıca taraftarlarımız Beşiktaş’ımız maçlarını Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bolu Beşiktaşlılar Derneğimizde aileleri ile birlikte VİP Salonda takip edebilirler” dedi.