Haber: Erdal Tanrıverdi
Boluspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, bugün saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş bugün saat 10.00’da Gazelle Otel’de kampa girecek
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in diğer kupa maçlarında olduğu gibi yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.
Ligde aldıkları şok yenilgilerle sarsılan 2 takım da moral bulmak amacıyla bu akşamki maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ta maçın hazırlıklarına pazar günü yaptığı idmanla başladı. Beşiktaş'ta Veli, Caner, Talisca ve Aras sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek
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