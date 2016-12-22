Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, bugün saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş bugün saat 10.00’da Gazelle Otel’de kampa girecek

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in diğer kupa maçlarında olduğu gibi yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Ligde aldıkları şok yenilgilerle sarsılan 2 takım da moral bulmak amacıyla bu akşamki maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ta maçın hazırlıklarına pazar günü yaptığı idmanla başladı. Beşiktaş'ta Veli, Caner, Talisca ve Aras sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek