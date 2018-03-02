Haber: Gönül Olutürk

Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, Engin İpekoğlu'nun istifasının ardından takımın başına getirilen altyapı koordinatörü Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini belirtti. Besim Durmuş ile ilgili açıklamalarda bulunan Suat Çakır, “Engin hoca pazartesi günü istifa etti. Onun peşine bizim altyapıdaki sorumlumuz Besim hocayı göreve getirdik. Takımda hava iyi. İnşallah bunu da bu hafta sonuca yansıtırız. Biran önce aşağılardan kurtulmak istiyoruz. Biz kazanmak zorundayız. Alt sıralardaki puan yakınlıkları oyunculara stres değil. Yabancılarımızı da kazanmak istiyoruz. İnşallah onları da kazanarak bize katkı sağlayacaklar. Besim hocayla konuştuk. Sezon sonuna kadar devam edecek. Kayyum heyeti olarak toplandıktan sonra kararı alacağız ama Besim Durmuş hoca ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu Besim hocaya da, futbolculara da deklare ettik. Birkaç gün sonra sözleşme imzalanacak” şeklinde konuştu.