BESK 2.Yarıda Güldü

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk yarısında iki takım da sayısız fırsatı cömertçe harcayınca sporseverler ilk 30 dakikalık bölümde gol izleyemedi. Maçın 2.yarısının hemen başında BESK takımı 1-0 üstünlük golünü buldu. 2.yarının ortalarında 2.golü de bulan BESK rakibi 1965 Taraftarlar Derneği karşısında oldukça rahatladı: 2-0. Son bölümde 1 gol daha atan BESK maçtan 3-0 galip ayrılan takım oldu. Bu sonuçla grupta 1965 Taraftarlar Derneği ilk yenilgisini almış oldu.

BESK: Bora, Mesut, Hamit, İbrahim, Salih, Engin, Ruşen, Uğur, Özcan, Feridun, İsmail, Davut, Onur, Cemil, Serkan, Mehmet

1965 Taraftarlar Derneği: Zikrullah, İzzet, Remzi, Mustafa, Aydın, Serkan, Engin, Murat Yorulmaz, Sedat, Burak, Seyfi, Yakup, Volkan, Nizam, Murat Bilen, Orhan, Levent

Turnuvada 4.Haftanın açılış programı şöyle:

24 Haziran Pazartesi

A Grubu

19.30: Saray Pas 2 Anh.Emin-Köroğlu Beton

19.30: Sem-Mak – Akay Kardeşler

20.45: Yurt İletişim – Çağsu Hastanesi