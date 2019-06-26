BESK Avantaj Yakaladı

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan U16 Türkiye Şampiyonası mücadeleleri nedeniyle gecenin geç saatlerinde biten maçta ilk gol cezasahası dışından atılan bir şutla geldi. Gelişen BESK atağında savunmaya çarpan top kaleciyi yanıltınca durum 1-0 oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ataklarında kalesini gole kapatan BESK ilk yarının son bölümlerinde 2.golü de buldu ve soyunma odasına 2-0 önde giden taraf oldu. 2.yarının ilk dakikalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü farkı 1’e indirerek umutlandı: 2-1. Ancak BESK’in çok geçmeden penaltı golü geldi: 3-1. Bitime kısa bir süre 4.golü de bulan BESK maçtan 4-1 galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ise bu yenilgiyle son sırada kaldı. Veteranlar Turnuvasında 5.hafta maçları 27-28 Haziran tarihlerinde oynanacak.

BESK: Bora, Mesut, Hamit, İbrahim, Salih, Engin, Ruşen, Uğur, Özcan, Feridun, İsmail, Davut, Onur, Cemil, Serkan, Mehmet

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Bahadır, İsa, Hasan, İlker, Muammer, Bayram, Uğur, Mehmet, Ömür,Yasin, Serhat, Fahrettin, Veysel, Niyazi, Murat