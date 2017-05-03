Haber: Aysun Beykoz

Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan 5’inci hafta karşılaşmaları ile devam etti. Geride kalan 5 haftada en fazla berabere kalan takım ünvanını elinde bulunduran BESK Elvan İnşaat grubun zayıf ekiplerinden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü oldu. Hızlı gelişen atakta sol kanattan Mustafa Sözkesen’in ortasına çok iyi yükselen Metin kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra toparlanmakta geç kalmayan BESK Elvan İnşaat aradığı golü 6’ıncı dakikada buldu. Mehmet Öztürk’ün attığı golle skora denge geldi. Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında turnuvada bugüne kadar atılan en güzel goller arasına girebilecek bir golle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yeniden öne geçti. Savunmadan ileri çıkan Elvan savunmadan seken topa hiç durmadan harika vurdu ve adeta örümcek ağlarını alarak takımını yeniden öne geçirdi. Geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan BESK Elvan İnşaat İbrahim Bulut’un kaydettiği iki golle devreyi 3-2 önde kapattı.

İkinci yarıda iki takımda goller bulurken, BESK Elvan İnşaat İbrahim’in 4 golle yıldızlaştığı karşılaşmayı 6-4 kazanarak puanını 9’a çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ise 5 maç sonunda bir galibiyet dört mağlubiyet ile son sırada yer aldı.