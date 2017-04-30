Haber: Ceylan Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında 4 hafta maçları tamamlandı. A grubunda oynanan karşılaşmalarda grubun ilk üç maçından da beraberlikle ayrılan BESK Elvan İnşaat, haftaya 7 puanla giren Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan BESK Elvan İnşaat oldu. Grubun iddialı ekiplerinden Saray 2 Pastanesi Kral Pide karşısında daha iyi bir oyun sergileyen BESK Elvan İnşaat Engin ve Mehmet Öztürk’ün golleri ile 2-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve BESK Elvan İnşaat soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ve sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen Saray 2 Pastanesi Kral Pide rakip kalede daha etkili olmaya başladı. Karşılaşmanın 43.dakikasında organize gelişen atakta topla son buluşan Mustafa Uygan harika bir şutla rakip fileleri havalandırdı ve farkı 1’e indirdi. Fark 1’e indikten sonra iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan ve rakip kalede kontra atakla gol arayan BESK Elvan İnşaat İsmail’in kaydettiği golle bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve BESK Elvan İnşaat sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Puanını 6’ya çıkaran BESK Elvan İnşaat 4’üncü sıraya yerleşirken, Saray 2 Pastanesi Kral Pide 7 puanla 3’üncü sırada kaldı.