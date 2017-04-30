banner133

banner128

banner101

30 Nisan 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BESK İlk Üç Puanını Aldı

    12’inci Veteranlar Turnuvası’nda dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile 4’üncü hafta maçları tamamlandı. Grubun beraberlikler takımı BESK Elvan İnşaat Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 galip ayrılan BESK Elvan İnşaat gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6’ya çıkararak 4.sıraya yerleşti.

    30 Nisan 2017 Pazar 11:12
    Bu haber 25 kez okundu
    BESK İlk Üç Puanını Aldı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında 4 hafta maçları tamamlandı. A grubunda oynanan karşılaşmalarda grubun ilk üç maçından da beraberlikle ayrılan BESK Elvan İnşaat, haftaya 7 puanla giren Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmaya etkili başlayan BESK Elvan İnşaat oldu. Grubun iddialı ekiplerinden Saray 2 Pastanesi Kral Pide karşısında daha iyi bir oyun sergileyen BESK Elvan İnşaat Engin ve Mehmet Öztürk’ün golleri ile 2-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve BESK Elvan İnşaat soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

    İkinci yarıya iyi başlayan ve sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen Saray 2 Pastanesi Kral Pide rakip kalede daha etkili olmaya başladı. Karşılaşmanın 43.dakikasında organize gelişen atakta topla son buluşan Mustafa Uygan harika bir şutla rakip fileleri havalandırdı ve farkı 1’e indirdi. Fark 1’e indikten sonra iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan ve rakip kalede kontra atakla gol arayan BESK Elvan İnşaat İsmail’in kaydettiği golle bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve BESK Elvan İnşaat sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Puanını 6’ya çıkaran BESK Elvan İnşaat 4’üncü sıraya yerleşirken, Saray 2 Pastanesi Kral Pide 7 puanla 3’üncü sırada kaldı.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Turnuvası’nda, Dün, Akşam

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu NASIL BİR KARAR ÇIKSIN?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SAĞLIK TURİZMİ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gerçekten Geçilmez
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129