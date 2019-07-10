BESK Penaltılarla Yarı Finalde

Haber: Birol Ertunç

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan çeyrek finallerin son maçı turnuvanın en güzel mücadelelerinden biri oldu. Çok keyifli bir müsabaka olan maçın ilk yarısında iki takım da başabaş bir oyun çıkardı. Gol pozisyonlarına rağmen kısır geçen mücadelede BESK penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. 2.yarıda eşitliği arayan Çağsu Hastanesi rakibi gibi bir penaltı golü atarak maça dengeyi getirdi: 1-1. Mücadelenin son 10 dakikasını Mustafa’nın kırmızı kartı dolayısıyla 1 kişi eksik tamamlayan ve bir topu da üst direkten dönen Çağsu Hastanesi son dakikalarda bulduğu pozisyonları harcayınca mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek olan penaltı atışlarına geçildi. BESK ve Çağsu Hastanesi takımları ilk penaltıları gole çevirdi: 2-2. BESK 2.penaltıda hata yapmadı, ancak Çağsu Hastanesi kaçırdı: 3-2. 3.penaltıları 2 takım da kaçırınca skor değişmedi. 4.penaltılarda BESK golü buldu ve büyük avantaj yakaladı: 4-2. Çağsu Hastanesi bir kez daha kaçırdı ve maçı penaltılarla 4-2 kazanan BESK yarı finale çıkan takım oldu. BESK yarı finalde Akkent Toar Yapı takımına rakip olurken, turnuvanın renkli takımı Çağsu Hastanesi ise elendi.

BESK: Bora, Mesut, Hamit, İbrahim, Salih, Engin, Ruşen, Uğur, Özcan, Feridun, İsmail, Davut, Onur, Cemil, Serkan, Mehmet

Çağsu Hastanesi: Erdoğan, Varol, Hasan, Mehmet, Bilal, Kudret, Yavuz, Şerif Ali, Bayram, Seyfullah, Nedim, Özgür, Mustafa, Özkan, Muharrem