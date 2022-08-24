Beştepe kongre merkezine döndü

Haber: Süleyman Kurt

Spor Toto 1. Lig’de sezona bir beraberlik ve bir galibiyetle giren Gençlerbirliği’nde, yeni bir genel kurul süreci başladı. Transfer tahtasını açma konusunda sürdürülen girişimlerden sonuç çıkaramayan kırmızı-siyahlılar, 18-25 Eylül 2022 tarihlerinde olağanüstü genel kurulunu toplama kararı aldı. Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında, yeni kongre yapılmasına yönelik karar netleştirilirken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, seçimle göreve gelen yönetim kurulu; kulüp yönetiminde etkin kararlar almak adına gerekli hukuki yetkilendirmeleri almadan, görevi olağanüstü şartlarda devralmıştır. Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün her türlü hal ve şart altında, üstün menfaatlerini korumak için kulübümüz yönetim kuruluna gerekli yetkilerin verilmesi amacıyla, 18 Eylül 2022 – (Pazar); gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 25 Eylül 2022 – (Pazar) tarihinde olağanüstü genel kurul yapılması kararı alınmıştır. Toplantı yeri ve saati bilahare duyurulacaktır” denildi.

Kulübün borçları yönetimi zorluyor

Niyazi Akdaş’ın, maddi kaynak bulacakları umudu ile yönetimine aldığı isimlerden beklenen katkı gelmeyip, kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslardan da sonuç çıkmayınca, Beştepe cephesi bu kez 22-31 Temmuz 2022 tarihlerinde bir kez daha olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kaldı. Bu dönemde transfer tahtasının kapalı olması ve borçların mevcut yapısı, işleri daha da zorlaştırdı. Kulübü şirketleştirme projesi mahkemeye takılan Akdaş, yakın çevresine, hem camiaya olan kırgınlığı ve kızgınlığı hem de yorgunluğunu gerekçe göstererek, 31 Temmuz’da yapılacak kongrede aday olmayacağı mesajını vermeye başladı. Ancak, Akdaş’ın aday olup olmayacağının tam olarak netleşmesi, kongreden bir gün önce belli oldu. 30 Temmuz’da Niyazi Akdaş ile başkan adaylığını çok kısa süre öncesinde açıklayan Arda Çakmak arasında Beştepe’de gerçekleşen iki görüşme, kongre havasını başka bir boyuta taşıdı.31 Temmuz’da yapılan olağanüstü genel kurul, Gençlerbirliği’nde son dönemlerin en hareketli ve en hararetli toplantısı olarak kayıtlara geçerken, Niyazi Akdaş aday olmadı.

Akdaş yönetiminde yer alan Talip Çankırı ile Arda Çakmak’ın aday olarak seçime girdiği kongreden, başkan unvanı ile çıkan Talip Çankırı oldu. Çankırı’nın listesinde, Niyazi Akdaş yönetiminin etkili isimlerinden Mehmet Soylu ve Kubilay Güvenç’in yanı sıra, gelir getirecek ve kamu ile ilişkileri geliştirecek yöneticilerin de yer almaması dikkati çekti.

Pendikspor maçı hazırlığı sürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Pendikspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği, kuvvet antrenmanı yaptı. Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde saha kenarına kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak kuvvet ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan maçla antrenman son buldu.