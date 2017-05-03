Bu kapsamda İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci programda, Antrenörlük Eğitimi başlığı altında BESYO öğrencilerinin iş ve kariyer seçenekleri ele alındı. Programda, AİBÜ Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuş ve halen kariyerlerine devam eden 4 isim, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

Açılış konuşmasını BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümid Karlı’nın yaptığı programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Raif Zileli, Essporto Health and Fitness Club Spor Müdürü Hasan Aytepe, Milli Hakem ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hamit Özdamar ile Beden Eğitimi Öğretmeni Berkay Şengül katıldı. Program, hediye takdiminin ardından sona erdi.