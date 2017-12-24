Haber: Semih Baykal

Elit ligi U-16 maçının oynana bilmesi için saha görevlileri maçtan saatler önce çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanamaması sebebi ile maç yarım saat ertelendi. Sahanın oynana bilir hale getirilmesinin ardından maç başladı. Karaçayır sentetik 1 sahasında karşı karşıya gelen Boluspor ile Eskişehirspor U-16 takımları kar yağışına rağmen kıyasıya mücadele etti. Havanın soğuk olmasına ve kar yağışına rağmen futbol severler maçı tribünden takip etti. Maçın ilk dakikalarında iki takımda karşılıklı ataklarla üstünlük kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aralıksız yağan kar futbolculara zor anlar yaşattı. Boluspor 19. Dakikada etkili bir atak yapsa da fileleri havalandıramadı. Eskişehirspor, geliştirdiği atakta tehlikeli hareket olması sonucu ceza sahasına yakın bir noktadan çift vuruş kazandı. Çift vuruşu değerlendiremeyen kırmızı-siyahlılar ilk yarının sonuna kadar defansif bir anlayışla oynadı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçta iki dakika uzatma verildi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Boluspor oldu. İkinci yarının 42. Dakikasında köşe vuruşu organizasyonda yakaladıkları fırsatı değerlendiremeyen kırmızı-şimşekler ataklarını sıklaştırarak sürdürdü. Sağ kanattan 46. Dakikada geliştirdikleri atakta Boluspor’lu oyuncular ceza sahasından yaptıkları vuruşun aut olması sonucu önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. 54. Dakikada Eskişehirspor, sol kanattan etkili bir atak yapsa da sonuç alamadı. 64. Dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan duran top kullanan Eskişehirspor oyuncularının açtıkları ortada ceza sahasında karambol oluştu. Boluspor, defansı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine topu yolladığı esnada kaleci topu çizgiden çıkarttı. Eskişehirspor ataklarını sürdürdü. Eskişehirspor kalecisinin degajla başlattığı topla contra atak şansı bulan kırmızı-siyahlılar yakaladıkları fırsatı gole çeviremedi. Maçın sonuna 4 dakika uzatma verildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmaması üzerine maç 0-0 bitti.