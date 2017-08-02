Haber: Esra Öztürk

Sakaryaspor’un, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Beykan Şimşek, yeni takımına iyiden iyiye ısınıyor. Rüstemler etabının ardından Bolu Abant kampına da hızlı başlayan genç oyuncu performansıyla alkış topluyor. Teknik heyetinde gözleri arasında yerini alan Beykan Şimşek, yeni sezonda ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri olmayı amaçlıyor. Kampın iyi gittiğini ve takıma alıştığını belirten Beykan Şimşek, yeni sezonda fırtına gibi eseceğini söyledi. Şimşek, “Sakaryaspor camiasında olmaktan dolayı mutluyum. Antrenmanlarla sezona hazırlanıyoruz. Benim için her şey yolunda gidiyor. Bu sezon beklentileri karşılayacağıma inanıyorum” dedi.