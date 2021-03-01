Beykoz, yönetimi uyardı

Haber: G. Deniz Bakır

Beypiliç Boluspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor arasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Spor Toto 1. Lig maçı öncesi Gündem Tv canlı yayınında konuşan Erhan Beykoz, yönetimin teknik direktör ve sportif direktör tercihlerini eleştirerek, “Önce Ahmet Taşyürek, sonrasında da Reha Erginer geldi. Bu isimleri kimler getirdi? Kurulan ilişkilerle, menajerlik oyunlarıyla, bağlantılarla teknik direktör tercihleri yapılıyor. Reha hoca 10 – 15 hafta önce kulüple anlaştı. Takımın durumu ortada. Haftalardır bahaneler dinliyoruz. İki haftadır bir toparlanma sinyali görmemize rağmen hoca kredisini çoktan tüketmiştir,” ifadelerini kullandı. Sportif direktör ile ilgili ise çarpıcı ifadeler kullanan Beykoz, “Spora siyaseti, ticareti ve cemaati bulaştırırsanız sonuçları kaçınılmaz olur. Barbaros Gözneli kimdir? Fenerbahçe, Başakşehir gibi İstanbul kulüplerinin altyapılarından Boluspor’a transferler yaptı. Bizim altyapımızda şans bekleyen çocuklarımız var. Önce Bolu’nun çocuklarını düşünmeleri lazım. Gözneli’nin sözleşmesi, anlaşmanın şartları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bir yanlış yaptılar ki, geri dönemiyorlar” dedi.

ÖZCAN’IN DESTEKLERİNE RAĞMEN

Kulüpte büyük bir bilinmezlik olduğunu söyleyen Erhan Beykoz, “Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve yardımcısı Rasim Özdemir’in büyük katkılarıyla, genç yönetici kardeşlerimizin özverisiyle kulüp yürümeye çalışıyor. Ancak Boluspor ile ilgili net bilgileri olan kimse yok. Borcun ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Kimi 40 milyon lira, kimi 20 milyon lira diyor. Bu sene 30 futbolcu transferi oldu. Her birinin maliyeti minimum 500 bin lira olsa toplamayı siz yapın. Bunun dışında da kulübün birçok gideri oluyor. Kimse bununla ilgili hesap vermek istemiyor,” dedi.

MOSQUERA’DA HATA YAPILIYOR

Transferler ile ilgili de düşüncelerini aktaran Beykoz, yönetimin Panamalı kaleci Orlando Mosquera ile ilgili de hata yaptığını söyledi: “Yıllardır iskelet kadromuzu kuramadık. 3 takımlık transfer yapıyoruz, 1 takım çıkartamıyoruz. Bir hoca değişiyor. Beraberinde 10 oyuncu transferi yapılıyor. Devre arasında Samsunspor’dan Muhsin Yıldırım ve Edwin Gyasi transferlerini yaptık. Şampiyonluğa oynayan Samsunspor, bu oyuncuları kullanabilse, bu oyuncular Samsunspor potansiyelini taşısa, neden bize göndersin? İyi performans gösteren kalecimiz Mosquera, kadro dışı kaldı. İlk 18’e giremiyor. Ancak halen A takımla antrenmanlara çıkıyor. Prosedür gereği altyapıyla antrenmanlara çıkması gerekmez mi? Bu konuda sistematik bir yanlış yapılıyor.

SCOUT EKİPLERİNDE KİMLER ÇALIŞIYOR?

Kulübün scout (transfer komitesi) ekibiyle ilgili de; “Hayatı boyunca profesyonel takım görmemiş isimlerin scoutta çalıştığı iddia ediliyor. Böyle bir rezalet olamaz. Hayatı boyunca profesyonel sahada yer almamış, Boluspor ile ilgili bir tasarrufu olmamış isimler burada çalışmamalı. 2021-22 sezonu ile ilgili bir planları var mı? Eğer biz yarınları hazırlayacaksak, buna göre plan, program ve alt yapı çalışmalarını şimdiye kadar bitirmemiz gerekir. Aksi halde yine kendi kendimizle uğraşır dururuz. Bu haliyle günü kurtarmaya çalışıyoruz, “ beyanında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 01:02