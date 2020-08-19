Beykoz’dan Abat'a ve Taşyürek'e Tam Destek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tecrübeli antrenör Ali Beykoz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan Abdullah Abat ve yönetiminin başarılı işler yapacağına inandığını ayrıca bir çok teknik adam adayından Taşyürek tercihinin en doğrusu olduğunu belirtti. Beykoz yaptığı açıklamada "Artık ülkemizde iyi insan olmak bir meslek dalı olmuş. İyi insanları bulmak zorlaştı. Futbolda da bu böyle. Boluspor’un yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek hem İyi insan hem de başarılı bir teknik adam. Bu kadar hoca adayı arasında Ahmet Taşyürek hocanın tercih edilmesi kesinlikle doğru karar. Başkanımız Abdullah Abat‘ın bence ilk hamlesi çok doğru. Şahsen Başkanım ve yönetim kurulunu kutluyorum. Abdullah Abat yönetiminin çok iyi işler yapacağına inanıyorum, aldıkları ilk karar ise bunun göstergelerinden. Başkan yardımcısı ve Profesyonel Şube Sorumlusu Oğuzhan Özçelik‘in de tecrübesiyle katkılı ve başarılı olacağına inanıyorum. Şahsi düşüncem, geçtiğimiz yıllarda yapılan ekonomik ve sportif yanlışlar tekrarlanmaz ve Boluspor hak ettiği nokta olan Süper Lig’e adım atar. Yolları açık olsun başarılar diliyorum" dedi.