Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşmesinde, geçtiğimiz Perşembe akşamı Bol Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Müdürlüklerden gelen raporların görüşüldüğü mecliste, aynı zamanda meclis üyelerine söz hakkı tanındı.

Söz hakkı alan CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz, anlamlı bir öneriye imza attı. Beykoz, geçtiğimiz aylarda vefat eden Boluspor’un eski kaptanı ve hocası öte yandan milli futbolcu olan Çetiner Erdoğan’ın isminin bir cadde yada sokağa verilmesini istedi. Böyle bir değerin isminin yaşatılması önerisinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu öneriye de kayıtsız kalmayarak onay verdi.