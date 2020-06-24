Beykoz’dan Bursaspor taraftarına çağrı

Haber: Volkan Yılmaz

Birçok takımda forma giyen Türk futbolunun efsane isimlerinden Ali Beykoz daha önce formasını giydiği Bursaspor taraftarına çağrıda bulundu. Bursaspor’u eski günlerine döndürmek için başlatılan kampanyaya dahil olan ve yeşil beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Beykoz Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda “1989-92 yılları arasında Bursaspor forması giymiştim. Taraftara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen takımı destekleyin. Lütfen takımımıza üye olalım. Bursaspor’u var olduğu en güzel yerlere taşıyalım” ifadelerini kullandı.