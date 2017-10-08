Haber: Gönül OLUTÜRK

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Birleşmesi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Birim Müdürlüklerinden gelen maddelerin görüşüldüğü toplantıda, CHP Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz söz alarak gündeme dair sorular sordu.

Beykoz’un sorunlarından birinde hedef Boluspor Kulübü Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Necip Çarıkçı’ydı. Çarıkçı’nın geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon kanalına çıkarak Bolu Belediyesi’ne sitem ettiğini söyleyen Beykoz; “Geçtiğimiz meclis dönemin kendi vekilim bir televizyon kanalında Bolu Belediyesi’ne sert eleştirilerde bulunmuştu ve bende tepki göstermiştim. Bolu Belediyesi’nin isminin böyle lekelenmesine kızıp, kötü şeylerin burada konuşulmasını söyledim. Gelin görün ki Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı bir televizyon kanalında kulübün Bolu Belediyesi’nden destek almadığını ve görmediğini söyledi. El insaf. Eminim ki Boluspor kadar belediyesinden destek alan bir kulüp daha yok. Bolu Belediyesi’nin ismini böyle lekelemeyin” ifadelerini kullandı.

“KAYITLARI ALIP İZLETİRİM”

Bu sözlerin üzerine kürsüye çıkan Çarıkçı yanıt olarak; “Erhan bey daha öncesinde Boluspor lehine önemli açıklamalar yapan ve kulübe sahip bir arkadaşımızdı. Ben başkan olduğumdan beri ise kendisi bize sert eleştirilerde bulunmaya başladı. Buna bir anlam veremiyorum. Bahsettiğiniz programda ben öyle şeyler söylemedim. Programın o güne dair kayıtlarını alıp izletirim” dedi.