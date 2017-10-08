banner133

banner101

08 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Beykoz’dan Çarıkçı’ya tepki

    Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Birleşmesinde, CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz, geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon kanalında açıklama yapan AK Parti Meclis Üyesi ve Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı’ya tepki gösterdi. Beykoz, belediyenin ismini lekelemeyin dedi.

    06 Ekim 2017 Cuma 13:01
    Bu haber 187 kez okundu
    Beykoz’dan Çarıkçı’ya tepki

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Birleşmesi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Birim Müdürlüklerinden gelen maddelerin görüşüldüğü toplantıda, CHP Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz söz alarak gündeme dair sorular sordu.

    Beykoz’un sorunlarından birinde hedef Boluspor Kulübü Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Necip Çarıkçı’ydı. Çarıkçı’nın geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon kanalına çıkarak Bolu Belediyesi’ne sitem ettiğini söyleyen Beykoz; “Geçtiğimiz meclis dönemin kendi vekilim bir televizyon kanalında Bolu Belediyesi’ne sert eleştirilerde bulunmuştu ve bende tepki göstermiştim. Bolu Belediyesi’nin isminin böyle lekelenmesine kızıp, kötü şeylerin burada konuşulmasını söyledim. Gelin görün ki Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı bir televizyon kanalında kulübün Bolu Belediyesi’nden destek almadığını ve görmediğini söyledi. El insaf. Eminim ki Boluspor kadar belediyesinden destek alan bir kulüp daha yok. Bolu Belediyesi’nin ismini böyle lekelemeyin” ifadelerini kullandı.

    “KAYITLARI ALIP İZLETİRİM”

    Bu sözlerin üzerine kürsüye çıkan Çarıkçı yanıt olarak; “Erhan bey daha öncesinde Boluspor lehine önemli açıklamalar yapan ve kulübe sahip bir arkadaşımızdı. Ben başkan olduğumdan beri ise kendisi bize sert eleştirilerde bulunmaya başladı. Buna bir anlam veremiyorum. Bahsettiğiniz programda ben öyle şeyler söylemedim. Programın o güne dair kayıtlarını alıp izletirim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Ekim, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SINAV KARMAŞASINDA ÖĞRETMEN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop T.C.BOLU BELEDİYESİ/ 05/10/2017 TARİHLİ “MECLİS” İNDEN “NOTLAR”…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu SUİİSTİMAL BUNUN NERESİNDE?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel METAL YORGUNLUĞUNUN BİZLERE ETKİSİ
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Musul'u Ecdadınız Halifeye Sorun!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR UN EN İYİ ONBİRİ …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BAKIN SORUN NERDE ANLATAYIM;
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tozlu Raflar’ da Bolu
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nihal Eker Nihal Eker ÖFKE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş CENAZE ARTİSTLERİ !
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur TAŞLIYAYLA GÖLETİ ve BÜYÜKSU HAVUZ ve GEZİNTİ MEKANLARININ SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124