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03 Ocak 2017 Salı
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    • BEYKOZ’DAN SİTEM

    Denizli Büyükşehir Belediyespor'un Denizlispor'a verilmesinin ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Ali Beykoz basın açıklaması yaptı.

    03 Ocak 2017 Salı 14:42
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    BEYKOZ’DAN SİTEM

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Denizli BBSK Başkanı Rüşan Uzunoğlu'na sitemde bulunan Beykoz'un açıklamaları şu şekilde:

     

    “2 Kasım 2016’da anlaşma sağladığım Denizli BŞBSPOR ile sözleşmemizin karşılıklı olarak fesih edilmesi üzerine bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

    1992-1993 yılında formasını terlettiğim Denizlispor’dan sonra yine aynı şehrin takımı Denizli BŞBspor’dan teklif gelmesi sonrası anlaşmayı sağladık. Sezon başından bu yana almış olduğu kötü sonuçlar ve üç teknik direktör değişiminden sonra zorlu görevi üstlendik. İlk yarının sonuna kadar alabileceğimiz maksimum puanlar ile ikinci devreye farklı bir şekilde girmeyi hedefliyorduk. Ancak, çıktığımız son maç sonrası Elazığ Havalimanında Kulüp Başkan Yardımcısı Akın Çelik’in Menajerimiz Faruk Işık’ı arayarak bütün futbolcuların kulüpten ayrılmasını istediklerini belirtti. Devre arasından dolayı vermiş olduğumuz 6 günlük aradan sonra tüm takım Pazar günü antrenmanda hazır bulundular. Pazartesi günü futbolcu sayısı bir anda 10 kişiye, Salı günü 6 kişiye, Çarşamba günü de 4 kişiye düşünce antrenman yapmamıza gerek kalmadı. Yaşanan bu süreçte sonradan aldığım bilgiler Denizli BŞBspor kulüp yetkilileri Denizlispor Başkanı Sayın Süleyman Bey ile kulübü pilot takım yapmak için görüşmeler yapıldığı ve anlaşmanın sağlandığı yönündeydi.

    Yaşanan bu gelişmeler sırasında Çarşamba günü Denizlispor Kulüp Başkanı Süleyman Bey’in talebi üzerinde kulüp binasında yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Takımın geleceği hakkında yapmış olduğumuz görüşmede, yeniden yapılanma ile alakalı önlerini de açmak adına yeni bir hoca ile anlaşma sağlanabileceğini belirttim. Sayın Başkan Süleyman Bey, Denizli BŞBspor ile aynı gün içerisinde görüşmelerinin olacağını ve görüşme sonrası yol haritasını paylaşacağını söyledi. Ertesi gün Kulüp Başkan Yardımcısı Akın Çelik’in görüşme talebi sonrasında yaptığımız görüşmede, Denizlispor Başkan’ı Sayın Süleyman Bey’in yeni bir hoca ile yeni yol haritası belirleyeceklerinin kararını aldıklarını belirtti. Girilen bu yolda kararın doğru olduğunu kendileri ile paylaştım. Herkes tarafından bilinmesini isterim ki bizlerden bağımsız yaşanan bu olumsuz süreçte takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Son gün son dakikaya kadar futbolcu kalmayana kadar tesisten yardımcılarım ile beraber ayrılmadık. Beni en çok üzenlerin başında da bizler işimize, Denizli BŞBspor’a böylesine sahip çıkarken, benimle birebir görüşerek anlaşma sağlayan Kulüp Başkanı Ruşen Uzunoğlu’nun görev aldığımız sürede bir kez olsun maçlara gelmemesi ve bir kez olsun görüşmememizdir. Yaşan bu olay beni derinden üzmüştür. Görev aldığım süre içerisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Denizli BŞBspor hak ettiği yere en kısa sürede gelecektir. “

     

    Anahtar Kelimeler: Denizli, Büyükşehir, Belediyesporun, Denizlispora, Verilmesinin

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