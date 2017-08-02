Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’a futbolcu ve teknik adam olarak hizmetlerde bulunan Ali Beykoz’un yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu. Ali Beykoz 12 Bingöl takımının teknik direktörlüğüne getirildi. Geçtiğimiz sezon küme düşecek gözüyle bakılan 12 Bingöl takımını ligde tutmayı başaran tecrübeli çalıştırıcı yeni sezonda da takımının başında olacak. Beykoz’un yardımcılığını Düzce’de görev yapan İrfan Ulusan’ın yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Ali Beykoz sırası ile Boluspor, Düzcespor ,Gölcükspor, Albeyköy, Kırşehirspor, Siirtspor ,Kırıkhanspor Denizlispor,12 Bingölspor takımları çalıştırdı. Ali Beykoz’un ismi sezon başında Düzcespor ile anılmış fakat anlaşma olmamıştı.