Beypiliç Boluspor'a Ağır Misafir...

Haber: Volkan Yılmaz

Vali Ümit, Boluspor yöneticilerine, teknik heyete, futbolculara ve tüm çalışanlara Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 2020-2021 sezonunda başarılar diledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Beypiliç Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette Beypiliç Boluspor’a sezon boyunca oynayacağı maçlarda başarılar dileyen Vali Ümit, “Bolu coğrafyasıyla, insanıyla spor için ideal bir kenttir. Bolusporumuz da tarihi başarılarla dolu, Türk futboluna yıldız sporcular kazandırmış, kadim kentimizin özel markasıdır. Bu kentte yaşayan herkesin gönlü ve ruhu Bolusporumuzladır. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ve iyi mücadele ederek bu sezon güzel sonuçlar alacaksınız ve Bolusporumuzu bir üst lige taşıyacaksınız. Bizlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bolusporumuzla beraber olmaya ve destek vermeye gayret edeceğiz. Sizlere oynayacağınız maçlarda ve çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

“FUTBOLSEVERLERİMİZDEN BOLUSPORUMUZA DESTEK BEKLİYORUZ”

Beypiliç Boluspor Kulübü’nün "Sensiz Olmaz" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olan ve takıma gönül vermiş tüm futbolseverleri de destek olmaya davet eden Vali Ümit, “Bolusporumuzu her alanda desteklememiz gerekiyor. Bolusporumuza gönül veren tüm futbolseverlerimizden “Sensiz Olmaz” kampanyasına destek vererek fotoğraflarıyla temsili olarak stadyumdaki yerlerini almalarını bekliyoruz. Bizlerde bu kampanyaya destek vererek katılıyoruz” dedi. Ziyarette Bolu Valisi Ahmet Ümit, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Beypiliç Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Ahmet Ümit’e teşekkür ederek Boluspor forması hediye etti.