Beypiliç Boluspor ağır yaralı

Haber: N. Halid Altundal

TFF 1. Lig 5. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında kontrolü elden bırakmayan Beypiliç Boluspor, 40. Dakikada Melih Okutan’ın yaptığı asist sonrası topu ağlarla buluşturan Marlinho’nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Maçın ikinci yarısında da kontrollü oyuna devam etmek isteyen Boluspor’da dengeler 79. Dakikada bozuldu. Tuzlaspor tarafından geliştirilen atak sonrası Onur Ayık meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru eşitleyen golü attı. Maçın geri kalan bölümünde rakibine karşı gol şansı arayan temsilcimiz Boluspor, 90. dakikada Tuzlasporlu futbolcu Aosman’ın sert şutu sonrası 2-1 geri düştü. Maç Boluspor’un mağlubiyeti ile sona erdi. 5. Haftanın sonunda 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kırmızı beyazlı temsilcimiz kazandığı 1 puanla düşme hattında kaldı.

Maçtan dakikalar

40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih Okutan'ın ceza sahası içine gönderdiği topta Marlinho fileleri havalandırdı. 1-0

44. dakikada, ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ali Keten'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

79. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla ceza alan içine kadar giren Onur Ayık'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aosman'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-2

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın Bursa xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Cemal Alpay xx

Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Ali Keten xxx, Burak Bekaroğlu xx, Muhammed Bayır xx, Melih Okutan xxx (Hamza Gür dk. 90+2 ?), Bekir Yılmaz xx, Alican Özfesli xx, Gökhan Sazdağı xx (Mihajlovic dk. 86 ?), Marlinho xxx (Tugay Kaçar dk. 71 xx) (Fethi Özer dk. 86 ?), Poepon xx (Mertan Caner Öztürk dk. 71 xx)Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Muhammed Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Tuzlaspor A.Ş.: Haydar Yılmaz xx, Erdem Özgenç xx, İsmail Konuk xx, Yohou xx, Ferhat Öztorun xx, Ahmet Yazar xx (Onur Ayık dk. 46 xxx), Gökcan Kaya xx, Aykut Çeviker xx (Özgür Can Özcan dk. 76 x), Segbefia xx (Aias Aosman dk. 46 xxx), Cajic xx (Pucko dk. 63 xx), Rosario xx (Tarık Tekdal dk. 90+5 ?)Yedekler: Metin Erol, Pucko, Yasin Güreler

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Marlinho (dk. 40) (Boluspor), Onur Ayık (dk. 79), Aosman (dk. 90) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Aykut Çeviker (dk. 31), Yohou (dk. 42 ), Haydar Yılmaz (dk. 90+4), (Tuzlaspor), Gökhan Sazdağı (dk. 32), Muhammed Bayır (dk. 83), Bekir Yılmaz (dk. 90) (Boluspor)