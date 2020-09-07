Beypiliç Boluspor'da Başkan Çıldırdı

1 ay gibi kısa bir sürede hem birliktelik hem de yeni sezona hazırlık kapsamında önemli aşama kaydeden Beypiliç Boluspor'da başkan Abat ve transfer komitesi kadroyu güçlendirmeye devam ediyor.

Beypiliç Boluspor'da Başkan Çıldırdı

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı beyazlılar son olarak kadrosunu Nemanja Mihajlovic ile güçlendirirken, başkan Abdullah Abat yaptığı paylaşımla daha önce müjdesini verdiği yeni bir yabancı ile anlaştıklarını ima etti. Abat'ın sosyal medyada hemen yayılan paylaşımı büyük beğeni alırken "Patron çıldırdı" mesajları ile camiada heyecan yarattı.

O İsim Feyenoord’lu Heijden

Boluspor Başkanının 2 gün verdiği transferin Hollandalı savunma oyuncusu Heijden olduğu ortaya çıktı. Feyenoord'un stoperi Jan-Arie van der Heijden Boluspor ile anlaştı. 1988 doğumlu Hollandalı oyuncu 1.86 boyunda sol ayaklı stoperin imzasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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