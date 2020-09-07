Beypiliç Boluspor-Keçiören Bein Max 1’de

Haber: Erdal Tanrıverdi
İşte ilk hafta maçlarının naklen yayın programı:
11 Eylül Cuma
19:00 Menemenspor-Altınordu (Bein Max1)
12 Eylül Cumartesi
16:30 Ümraniyespor-R.H.Bandırmaspor (Bein Max2)
16:30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bein Max1)
19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor (Bein Max1)
13 Eylül Pazar
16:30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bein Max1)
19:00 Adanaspor A.Ş.-İstanbulspor A.Ş. (Bein Max2)
19:00 Altay-Yılport Samsunspor (Bein Max1)
14 Eylül Pazartesi
19:00 Balıkesirspor-Giresunspor (Bein Max2)
19:00 Akhisarspor-Tuzlaspor A.Ş. (Bein Max1)