Beypiliç Boluspor-Keçiören Bein Max 1’de

TFF 1.Ligde 2020-2021 sezonunun ilk hafta naklen yayın programı belli oldu. Alınan bilgiye göre Beypiliç Boluspor-A.Keçiörengücü mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.

Beypiliç Boluspor-Keçiören Bein Max 1’de

Haber: Erdal Tanrıverdi

İşte ilk hafta maçlarının naklen yayın programı:

11 Eylül Cuma

19:00 Menemenspor-Altınordu               (Bein Max1)

12 Eylül Cumartesi

16:30 Ümraniyespor-R.H.Bandırmaspor               (Bein Max2)

16:30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bein Max1)        

19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor (Bein Max1)         

13 Eylül Pazar

16:30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bein Max1)              

19:00 Adanaspor A.Ş.-İstanbulspor A.Ş. (Bein Max2)

19:00 Altay-Yılport Samsunspor                (Bein Max1)

14 Eylül Pazartesi

19:00 Balıkesirspor-Giresunspor (Bein Max2)   

19:00 Akhisarspor-Tuzlaspor A.Ş. (Bein Max1)

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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