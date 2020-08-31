Beypiliç Boluspor Otobüsü Geliyor

Haber: Aysun Beykoz

Pandemi nedeniyle liglerin geç bitmesi, kongrenin geç yapılması ve hazırlık döneminin kısa tutulması nedeniyle Boluspor adeta zamanla yarışıyor. 11 Eylül'de başlayacak lig öncesi resmen olağan üstü durum ilan eden Boluspor yönetimi gün için de yapılan tarihi isim sponsorluğu anlaşması sonrası Boluspor isminin her yerde Beypiliç Boluspor olarak değiştirilmesi için çalışmalarına da başladı. Yepyeni umutlarla ama hızlı bir şekilde sezona hazırlanan kırmızı beyazlı yönetim ismi bundan sonra "Beypiliç Boluspor" olacak ekibimizin takım otobüsünü de elden geçirmeye başladı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre oldukça dikkat çekici olacak olan Boluspor takım otobüsünün yeni hali oldukça beğenilecek gibi görünüyor.