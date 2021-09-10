Beypiliç Boluspor taraftarı ile buluşacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu sezon liglerin başlaması ile birlikte Boluspor ilk kez sahasında mücadele edecek. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

Kırmızı beyazlı ekibimiz lige Balıkesirspor karşısında başladı. Rakibine deplasmanda 1-0 kaybeden Boluspor 2. haftayı da bay geçti. 3. Hafta müsabakasında deplasmanda Tuzlaspor’a 3-1 mağlup olan Boluspor ligde puanla tanışamadı.

11 Yıl sonra Kocaelispor’la karşılaşacak.

Daha önce rakibiyle 6 lig -1 kupa maçı karşılaşma oynayan Boluspor, Oynanan 6 maçtan 1 galibiyet, 5’de beraberlikle sonuçlandı. Kupa maçında gülen taraf Kocaelispor oldu.

İlk defa 1987-88 sezonunda Süper ligde karşılaşan iki takım, sahadan iki maçta da 1-1’lik skor ile ayrıldı. daha sonraki yıllarda TFF 1. Ligde 2007-2008,2009-2010 senesinde karşı karşıya geldi. Oynadıkları 4 maçta 3 beraberlik, 1 maçta da Boluspor galip ayrıldı.