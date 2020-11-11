Beypiliç Boluspor’da Trafik Sıkışık

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor yaklaşık 45 günde 9 maça çıkacak. Yaklaşık 5 günde bir maç oynayacak olan kırmızı-beyazlıların ilk yarının sonundaki kaderini bu 9 zorlu maç belirleyecek. Beypiliç Boluspor milli maç arasından sonra ligdeki en büyük rakiplerinden görünen Ankaraspor’u konuk edecek ve 3 gün sonra da kupada Kahramanmaraş ile yine evinde karşılaşacak. Temsilcimiz ligde kalan 8 maçın 4’ünü içerde, 4’ünü ise dışarıda oynayacak. Bu zorlu süreçte temsilcimiz ligde 1 de hafta içi maçına çıkacak. İşte Beypiliç Boluspor’un lig ve kupadaki zorlu fikstürü:

10.Hafta: 21 Kasım: Boluspor-Ankaraspor

Kupa 4.Tur: 24 Kasım: Boluspor-Kahramanmaraşspor

11.Hafta: 30 Kasım: Adanaspor-Boluspor

12.Hafta: 5 Aralık: Boluspor-Altay

13.Hafta: 9 Aralık: Ümraniyespor-Boluspor

14.Hafta: 13 Aralık: Boluspor-Bandırmaspor

15.Hafta: 20 Aralık: Samsunspor-Boluspor

16.Hafta: 27 Aralık: Boluspor-İstanbulspor

17.Hafta: 3 Ocak: Eskişehirspor-Boluspor

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 15:58