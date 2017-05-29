banner133

banner128

banner101

banner120
29 Mayıs 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Biatlon takımı Arkut Dağın’da

    Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kampa giren Biatlon Milli Takımı, yaklaşık bin 800 metre rakımda yaylada, günde çift antrenman yaparak 2018 Kış Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:12
    Bu haber 36 kez okundu
    Biatlon takımı Arkut Dağın’da

    Haber; Esra Öztürk

    Biatlon Milli Takımı'nın kampı, 8 sporcu ve 5 antrenör yönetiminde Gerede ilçemizde çalışmalarını sürüyor. Kampta, antrenörler Yuri Mitev, Nihan Erdiler, Kenan Ören, Samet Oğlağo, Fatih Yüksel ile sporcular Elif Durlanık, Gülşah Ağa, Zana Öztunç, İbrahim Yılmaz, Okan Alalma, Cihat Demir, Hayri Yaşar ve Adem Ataş yer alıyor. Milli Takım Antrenörü Kenan Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk kampına Gerede'de start verdiklerini belirterek, "Gerede kampımızı 2 Haziran'da tamamlamış olacağız. Kampta 2 kadın, 6 erkek sporcu ve 5 antrenör bulunuyor. Gerede, doğası, iklimi ve antrenman alanları ile Türkiye'de nadir bulunan yerlerden biri. Burada atışa yönelik temel eğitim çalışmaları ve kondisyon antrenmanı yapıyoruz." diye konuştu.

    Hedeflerinin 2018 Kış Olimpiyatları'na sporcu göndermek olduğunu vurgulayan Ören, bütün plan ve programlarının bu doğrultuda devam ettiğini aktardı. Türkiye'de biatlon sporunun 10 yıllık geçmişinin olduğuna işaret eden Ören, "Bu, dünyada çok popüler bir spor. Türkiye Kayak Federasyonumuz bu sporu yaygınlaştırmak için büyük projeler başlattı. Şu anda 28 sporcuyu altyapıya yerleştirdik. Amacımız bu sporu daha da yaygınlaştırmak. Projemiz bu doğrultuda. Hemen hemen, Türkiye'de kayak sporu ile uğraşan tüm illere biatlon silahlarımızı dağıtarak, illerde de bu sporu başlatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Arkut, Dağı, Kayak, Merkezinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geç olmadan…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Pirincin taşı
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİNDE BİLİM VE SANAT MERKEZİ
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN ÖNEMLİ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Ah benim güzel caddem
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ON BİR AYIN SULTANI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129