Bilal attı Boluspor kazandı

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezon öncesi kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden Boluspor, 6.hazırlık maçında TFF 1.Lig Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karacasu’da bulunan Termal otelin sahasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 49. Dakikada Vedat’ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Boluspor karşılaşmanın son dakikalarında golü buldu. Kırmızı beyazlılar , tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa’ın 90. Dakikada frikikten attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.