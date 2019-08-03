Bilal attı Boluspor kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, hazırlık maçında Karacasu’da Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar mücadeleyi Bilal Kısa’nın golüyle 1-0 kazandı.

Bilal attı Boluspor kazandı

Haber: Esra Öztürk  

Yeni sezon öncesi kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden Boluspor, 6.hazırlık maçında TFF 1.Lig Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karacasu’da bulunan Termal otelin sahasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 49. Dakikada Vedat’ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Boluspor karşılaşmanın son dakikalarında golü buldu. Kırmızı beyazlılar , tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa’ın 90. Dakikada frikikten attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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