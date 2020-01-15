Bilal, Galatasaray Dönemini Anlattı

Haber: Volkan Yılmaz

Kariyerinin son döneminde olan tecrübeli futbolcu Galatasaray’dan ayrılık süreciyle ilgili, “Doğum günümdü ve gönderildiğimi televizyondan öğrendim, o dönem başkan Dursun Özbek’ti, kardeşi Mehmet Özbek de vardı” ifadelerini kullandı. Bilal Kısa Galatasaray kariyeriyle ilgili “Ben 32 yaşında transfer oldum, gönül isterdi daha önce Galatasaray forması giymek... 26-27 yaşında Galatasaray’a gitsem her şey farklı olabilirdi. 32 yaşında gitmeme rağmen her maçta oynadım neredeyse. İki kupa kazandık” dedi.

"Hamzaoğlu'nun kredisi fazla olabilirdi"

Tecrübeli oyuncu, Hamza Hamzaoğlu ile ilgili “3 kupa almış bir hoca. 11’inci hafta gönderildi. Hamza Hoca’nın daha fazla kredisi olabilirdi. Liderle 5 puan vardı. Erken verilmiş bir karardı” diye konuştu. 2015-16 sezonuyla ilgili, “Arkadaşlık ortamı iyiydi. Hoca değişiklikleri, takımı etkiliyor. Fazla transfer de yapılamadı o sezon” diyen Bilal, dönemin başkanı Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek ile ilgili “O dönem Mehmet Özbek’in etkisi vardı” yorumunu yaptı.

"Sneijder özel bir oyuncu"

Riekerink döneminde kadroyu Sneijder kuruyordu şeklindeki iddialarla ilgili, “Sneijder çok özel bir oyuncu. Riekerink sonradan geldi. Benim bildiğim kadarıyla Sneijder’in kadro kurma konusunda bir etkisi yoktu. Sanmıyorum böyle bir şey olacağını” şeklinde konuştu. Fatih Terim’le ilgili konuşan Bilal, “Beni Malatya’dayken Milli Takıma çağıran hocaydı, sonra da alan Fatih Terim oldu. Başarıları ortada. Bendeki yeri Hamza Hoca birse, Fatih Terim de ikidir” dedi. Arda Turan Galatasaray’a faydalı olur mu sorusunu cevaplayan Bilal, “Yıllarca gururumuz oldu. Galatasaray transfer olursa her türlü faydası olur” dedi.