Bilal Kısa, futbolu bıraktığını açıkladı

Haber: N.Halid Altundal

Geçtiğimiz yıl son olarak Boluspor forması giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve daha sonra İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Karabükspor, Akhisar Belediye, Galatasaray, Bursaspor, Boluspor’da forma giyen Bilal Kısa toplam 145 maçta 43 gol 42 asist üretti.

Boluspor’a da Teşekkür Etti

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Kısa, “19 sene profesyonel olarak oynadığım futbolu bugün itibari ile bırakmış bulunuyorum. Osmancıkgücü, Yücespor, Fenerbahçe, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıkıya, Karabükspor, Bursaspor ve Boluspor’un tüm yöneticilerine, taraftarlarına, çalışanlarına ve sahada birlikte ter döktüğüm futbolcu kardeşlerime, ayrıca Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupayı kazandığım ve unutamayacağım anlar yaşadığım Akhisarspor ve Galatasaray’a ve büyük taraftarına, bu süreçte benim daim yanıma olan aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere” dedi. 37 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ve Akhisarspor ile 2’şer kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazandı.