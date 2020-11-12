Bilardocular 10 Kasım’ı Boş Geçmedi

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle “10 Kasım Atatürk Bilardo Turnuvası” düzenlendi.

Bilardocular 10 Kasım’ı Boş Geçmedi

Haber: N.Halid Altundal

Özel gün ve resmi bayramları düzenledikleri turnuvalarla anlamlandıran bilardocular, bu kez de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde “10 Kasım Atatürk Bilardo Turnuvası” düzenledi. Bolu’da, Şey Bilardo Salonu’nda düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında; pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde 16 lisanslı sporcu, birincilik için mücadele etti. “10 Kasım Atatürk Bilardo Turnuvası” kapsamında finale çıkan Cemal Varol ve Yasin Caner’in ter döktüğü mücadelede, Cemal Varol rakibini yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

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