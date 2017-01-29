Haber: Erdal Tanrıverdi
1. Murat Yörükoğlu
2. Adem Öztürk
3. Emrah Özcan oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara Bolu Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya verildi.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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