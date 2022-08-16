Bilazer " Rakibe hiç pozisyon vermedik "

Haber: Süleyman Kurt

Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok eksi enerjiyle başladıkları bir sezon olduğunu belirterek, “Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı. Oyuncularda çok mücadele etti. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Ciddi pozisyonlar yakaladık ama özellikle üçüncü bölgede bitirme anlamında sıkıntılar yaşadık. Rakip ikinci yarı bir sistem değişikliğine gitti. Biz de değişikliğe gitmek zorunda kaldık, çünkü baskıda biraz sıkıntı yaşadık. Sezon başı hem transfer yasağı hem de yönetimin geç oluşu bizim için biraz dezavantajdı anma yavaş yavaş yaralarımızı sarıp daha iyi bir Erzurumspor noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Sezon başı kampta başlayan ve geç katılan oyuncular var. Bunun handikaplarını yaşayacaktık, bunu düşünüyorduk. Oyun tarzımızı ona göre belirledik. Özellikle son dakikalarda çok yorulan oyuncularımız oldu” açıklamalarında bulundu.

Pendikspor cephesi

Özköylü " Deplasmanda alınan 1 puan önemli "

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda yüksek rakımdan dolayı çok sarsıldıklarını ifade eden Osman Özköylü, “Gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık. Hazırlık maçlarında ki oyunumuzla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Rakımdan dolayı çok etkilendik. Saha zemini dolayısıyla da oynayamadılar. Biz topla iyi oynayabilen, çok fazla pas yapabilen bir takımız. Ama bugün oyunumuzun çok gerisinde kaldık. İlk 45 dakika çok boşa geçti. Özellikler beklenti içerisinde olduğumuz önemli oyuncularımızdan bugün verim alamadık. Genel anlamda kendi performansımızı hiç yakalayamadık. Deplasmanda alınan 1 puan önemli bir puan. Karşı takımda iyi bir takım, önemli futbolcuları var. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. 1 puanı kendi adımıza, bu şartlarda iyi olduğunu düşünüyorum. İki takımda bir puanı hak etti” açıklamalarında bulundu.