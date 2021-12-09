Bilet fiyatları 5 TL’ye düştü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulübü biletlerde bir kez daha indirime gitti. Adanaspor maçının bilet fiyatları 5 ile 90 Türk Lirası arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

Beypiliç Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Spor Toto 1. Lig 16. Haftasında 11 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynayacağımız Adanaspor maçının biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı” ifadelerine yer verildi.

BOLUSPOR- ADANASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI:

Kategori Fiyat (Numaralı): 90,00 ₺

Kategori Fiyat (Kapalı): 5,00 ₺

Kategori Fiyat (Maraton): 5,00 ₺

Kategori Fiyat (Kale Arkası): 5,00 ₺