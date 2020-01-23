Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıya çok kötü başlayan Boluspor ile müthiş bir galibiyetle moral kazanan Adana Demirspor 26 Ocak Pazar günü saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. Mücadelenin biletleri passo.com.tr ve stadyum gişelerinde satışa sunulacak. Ligde kalma mücadelesi veren Boluspor ile play-offu kovalayan Adana Demirspor’un ligin 19.haftasında oynayacağı maçın bilet fiyatları şöyle:

Kapalı Tribün: 20 TL

Maraton Tribünü: 10 TL

Kale Arkası: 5 TL

Misafir (Boluspor) Tribünü: 5 TL