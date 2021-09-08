Bilet fiyatları açıklandı



Haber: Aysun Beykoz

Bu sezon ilk kez taraftarı ile buluşacak olan kırmızı beyazlılar ligde çıktığı 2 deplasmandan puansız ayrıldı. TFF 1. Lig’de 19 takımın mücadele etmesi nedeni ile bir hafta Bay geçen ekibimiz Kocaelispor maçı ile bu sezon ilk kez sahasında mücadele edecek. Bilet fiyatlarının açıklanmasından sonra taraftarlar biletlerin pahalı olduğunu sosyal medya hesaplarından belirtiyor.

TFF 1. Lig 4. haftasında Boluspor -Kocaelispor arasında 12 Eylül 2021 pazar günü saat 17.00 'de oynanacak olan maç bilet fiyatları şu şekilde;

1. Kategori Fiyat: 90,00 ₺

2. Kategori Fiyat: 45,00 ₺

3. Kategori Fiyat: 45,00 ₺

4. Kategori Fiyat: 20,00 ₺