Haber: Semih Baykal

Gaziantepspor kulübünün resmi hesabından bilet fiyatları açıklamasına göre Boluspor taraftarlarının bulunduğu misafir takım tribün fiyatı 6 TL olarak açıklandı. Taraftar biletlerini Passolig Kartlarına www.passo.com.tr adresi ve stadyum gişelerinden yükleyebileceklerdir. Gaziantepspor – Boluspor maçının fiyatları şu şekilde;

BİLET FİYATLARI

1.Kategori

VIP ALT

22.00 TL

2.Kategori

Maraton Alt Tribün

11.00 TL

3.Kategori

Kale Arkası Alt

6.00 TL

Misafir Takım

6.00 TL