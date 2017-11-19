Haber: Semih Baykal
Gaziantepspor kulübünün resmi hesabından bilet fiyatları açıklamasına göre Boluspor taraftarlarının bulunduğu misafir takım tribün fiyatı 6 TL olarak açıklandı. Taraftar biletlerini Passolig Kartlarına www.passo.com.tr adresi ve stadyum gişelerinden yükleyebileceklerdir. Gaziantepspor – Boluspor maçının fiyatları şu şekilde;
BİLET FİYATLARI
1.Kategori
VIP ALT
22.00 TL
2.Kategori
Maraton Alt Tribün
11.00 TL
3.Kategori
Kale Arkası Alt
6.00 TL
Misafir Takım
6.00 TL
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