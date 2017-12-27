Haber: Esra Öztürk

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacak. Bugün saat 16:30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı biletleri satışa çıktı.Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar Boluspor Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir.Teleset Mobilya Akhisarspor Logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir.Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.4. Kategori Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışa çıkacaktır. Çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.

Boluspor - TM Akhisarspormaçı bilet fiyatları:

Numaralı Tribün: 50 TL

Kapalı Tribün: 10 TL

MaratonTribün: 10 TL

Kale Arkası Tribün: 10 TL

Misafir Tribün: 10 TL

Çocuk Tribün: 3 TL