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16 Ocak 2018 Salı
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    Boluspor’un, 17 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında karşılaşacağı TM Akhisarspormaçının bilet fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamada Boluspor taraftar bölümü 10tl’den satışa çıktı.

    16 Ocak 2018 Salı 14:05
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    Bilet fiyatları açıklandı

    Haber: Gönül Olutürk

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında TM Akhisarspor ile Boluspor takımı karşı karşıya gelecekler. 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30’da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak maçın biletleri Akhisarspor Kulübü http://www.akhisarspor.com.tr/ adresinden duyurdu. Resmi siteden yayınlanan bilgiye göreManisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak mücadelede Boluspor taraftarına ayrılan Misafir Takım Tribün kısmı 10 TL olarak açıklandı. Teleset Mobilya Akhisarspor'a ait tribün biletleri için E-bilet ve Kağıt bilet satışı yapabilecektir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir. Kağıt bilet satışları sadece Manisa 19 Mayıs Stadyumu Passolig gişesinden gerçekleştirilecektir. Boluspor'a ait tribün biletleri için de kağıt bilet ve E-bilet satışı gerçekleştirilecektir. Kağıt bilet satışı sadece Manisa 19 Mayıs Stadyumu Passolig gişesinden gerçekleştirilecektir. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de alabilirsiniz. Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz.Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir. PASSOLİG kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, PASSOLİG banka kartı ya da PASSOLİG cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz. TM Akhisarspor – Boluspor maçının bilet fiyatları şu şekilde;

    1.Kategori: 20 TL

    2.Kategori: 15TL

    2.Kategori: 11 TL

    Misafir: 10 TL

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, 17, Ocak, Çarşamba, Günü

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