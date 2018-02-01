Haber: Esra Öztürk

Yapılan açıklamaya göre Gaziantep Stadyumunda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep FK– Boluspor mücadelesinde Boluspor taraftarına ayrılan Misafir Takım Tribün kısmı 10 TL olarak açıklandı. Gazişehir Gaziantep FK'a ait tribün biletleri tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir. Boluspor Logolu passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir. 3. Kategori öğrenci tribünü biletleri öğrenci kimliği ibraz edilerek stadyum gişesinden satın alınabilinir. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç başlangıç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de alabilirsiniz. Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz.Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir.Passolig kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, Passolig banka kartı ya da Passolig cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz. Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor maçının bilet fiyatları şu şekilde;

1.Kategori: 20 TL

2.Kategori: 10TL

Misafir: 10 TL