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06 Mart 2018 Salı
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    • Bilet fiyatları açıklandı

    Ligin 26. Haftasında oynanacak olan BalıkesirsporBaltok – Boluspor maçının bilet fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamada Boluspor taraftar bölümü 5tl’den satışa çıktı.

    06 Mart 2018 Salı 12:41
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    Bilet fiyatları açıklandı
    Haber: Esra Öztürk

    Boluspor takımı ligin 26. Haftasında deplasmandaBalıkesirsporBaltok’a konuk olacak.7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da BalıkesirsporBaltok – Boluspor takımları Balıkesir Atatürk Stadyumunda maçın bilet fiyatları açıklandı. BalıkesirsporBaltok – Boluspor maçı bilet fiyatları;

    1.Kategori: 40 TL

    2.Kategori: 15 TL

    3.Kategori: 7,5 TL

    4. Kategori: 5 TL

    Misafir: 5 TL

    Ev Sahibi takım biletleri, Bolusporlogolu kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Bolusporlogolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabilirler. Kombine ve bilet transfer logo kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00 saatleri arası hafta sonu 09:00-18:00, maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç başlangıç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de alabilirsiniz. Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini müsabaka günü haricinde stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz. Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir.

    Bilet alabilmek için;

    PASSOLİG kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, PASSOLİG banka kartı ya da PASSOLİG cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 26., Haftasında, Oynanacak, Olan

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