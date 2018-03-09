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09 Mart 2018 Cuma
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    • Bilet fiyatları açıklandı

    Spor Toto 1. Lig 27. haftasında 10 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı.

    09 Mart 2018 Cuma 10:55
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    Bilet fiyatları açıklandı

    Haber: Esra Öztürk

    Boluspor’unSpor Toto 1. Lig 27. Haftasında, 10 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de oynayacağıÇaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı. Boluspor – Çaykur Rizespor maçı bilet fiyatları;

    1.Kategori: 50 TL

    2.Kategori: 10 TL

    3.Kategori: 10 TL

    4. Kategori: 15 TL

    Misafir:15 TL

    Çocuk Tribünü: 3 TL

    Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar Boluspor Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir. 3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir. Çaykur Rizespor Logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Passolig Kartı çalışmayan taraftalarımız, cep telefonundan PASSO uygulamasını indirip, adımları izleyerek maça giriş yapabilirler. 5. Kategori Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışa çıkacaktır. çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.

    Maç öncesi duyuru

    Çaykur maçı öncesi Boluspor passolig ile ilgili açıklama yaptı. Boluspor’un yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı;

    Spor Toto 1. Lig 27. Haftasında, 10 Mart Cumartesi günü saat 13:00'de Atatürk Stadyumunda oynayacağımız Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde, karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlarımızın Passolig Kartına sahip olmaları gerekmektedir. Passolig Kartsız Stadyum'a giriş yapılmayacaktır. Boluspor Amblemli Passolig Kart sahibi iseniz, kart sürenizin bitmesi durumunda 0850 724 33 44 no’lu çağrı merkezinden veya Atatürk Stadyumu Passolig gişesinden kart sürenizi uzatarak maçlara giriş yapmaya devam edebilirsiniz. Stadyum Girişinde kartı okunmayan taraftarlarımız, eski kartını gişeye teslim ederek yeni Passolig Kart çıkarmaları gerekmektedir. Bilet yükleme, kart yenileme ve kart değiştirme işlemlerinin maç gününe bırakılmamasını önemle rica ediyoruz.

    Maç Bileti nasıl alırım?

    PASSOLİG Kartına maç bileti yükletmek isteyen taraftarlarımız, www.passo.com.tr adresine giriş yaparak veya PASSOLİG Gişesine’ne (Bolu Atatürk Stadyumu) giderek, PASSOLİG Kartına maç bileti yükletebileceklerdir.

    PASSOLİG Kartımı nasıl yenilerim?

    PASSOLİG Kartı süresi dolan taraftarlarımız, yine herhangi bir PASSOLİG Gişesine giderek kart süresini uzatabilirler. Ayrıca internet üzerinden BURADAN veya 0850 724 33 44 müşteri hizmetlerini arayarak kredi kartı ile kart süresini uzatabilirler.

    PASSOLİG Kart nasıl alırım?

    PASSOLİG Kartı olmayan taraftarlarımız ise, Bolu Atatürk Stadyumu girişinde bulunan PASSOLİG Gişesi veya internet üzerinden BURADAN hemen kart başvurusu yapabilirler.

    Kartı çalışmayan taraftarlarımız ne yapmalı?

    Stadyum Girişinde kartı okunmayan taraftarlarımız, eski kartını gişeye teslim ederek yeni Passolig Kart çıkarmaları gerekmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig, 27.

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