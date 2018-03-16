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16 Mart 2018 Cuma
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    • Bilet fiyatları açıklandı

    Ligin 28. Haftasında oynanacak olan Samsunspor – Boluspor maçının bilet fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamada Boluspor taraftar bölümü 10tl’den satışa çıktı.

    16 Mart 2018 Cuma 08:41
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    Bilet fiyatları açıklandı

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor takımı ligin 28. Haftasında deplasmandaSamsunspor’a konuk olacak.18Pazar günü saat 15.30’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanan Samsunspor – Boluspor maçının bilet fiyatları açıklandı.Samsunspor – Boluspor maçının bilet fiyatları şu şekilde;

    Protokol: 100 TL

    1.Kategori: 40 TL

    2.Kategori: 20 TL

    3.Kategori: 10 TL

    Misafir: 5 TL

    Ev Sahibi takım biletleri, BOLUSPOR logolu kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. BOLUSPORlogolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabilirler.Kombine ve bilet transfer logo kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arası hafta sonu 09:00 – 18:00, maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları ve 0850 7243344 no’lu çağrı merkezi üzerinden de alabilirsiniz. Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz. PASSOLİG kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, PASSOLİG banka kartı ya da PASSOLİG cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz.

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