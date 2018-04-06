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06 Nisan 2018 Cuma
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    Spor Toto 1. Lig 30. haftasına 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor maçının biletleri satışa çıktı.

    06 Nisan 2018 Cuma 12:10
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    Bilet fiyatları açıklandı
    Haber: Semih Baykal

    Boluspor’unSpor Toto 1. Lig 30. Haftasında, 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’daoynayacağı Elazığspor maçının biletleri satışa çıktı. Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor maçı bilet fiyatları şu şekilde;

    Numaralı: 50 TL

    Kapalı: 10 TL

    Maraton: 10 TL

    Kale Arkası: 10 TL

    Misafir Tribünü: 10 TL

    Çocuk Tribünü: 3 TL

    BOLUSPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GAZİANTEPSPROR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca Maraton C Bloğa giriş yapan taraftarlar PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.PFDKnın açıklanacağı tarihe kadar Maraton C bloğa giriş yapan taraftarların elektronik kartları bloke durumda kalacaktır.

    05.04.2018 Perşembe günü PFDK'ya göre gecici uygulanan elektronik kart bloke cezası devam edecektir.

    Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar BolusporPassolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

    Tetiş Yapı Elazığspor  logolupassolig kart sahipleri sadece misafir tribünden bilet alabilir.

    3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir.

    • Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

    • Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.

    • 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

    • Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

    • Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç başlangıç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

    • Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları, Passo Mobil APP ve 0850 7243344 Passolig İletişim Merkezi sesli yanıt sistemi üzerinden de alabilirsiniz.

    • Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz.Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir.

    5. Kategori Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışacaktır. Çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.

    Bilet alabilmek için;

    PASSOLİG kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, PASSOLİG banka kartı ya da PASSOLİG cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir.

    Kartınıza nakit dolum yapabileceğiniz gibi dilerseniz başka banka kartlarından da bakiye yükleyebilirsiniz.

    Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig, 30.

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